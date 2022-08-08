***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 10:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052808
BIST
12:132.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 6,41
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:1317,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:1318,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1048
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:131.034,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.034,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:11
|KRTEK
|22,00
|38.628.992
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.437.879
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.630.787
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.609.701
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.353.325
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.623.345
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.159.266
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|122.165.009
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|30,00
|7.228.644
|% -6,66
|
|THYAO
|59,20
|1.855.391.923
|% 0,77
|
|ISCTR
|5,99
|1.176.602.876
|% -5,82
|
|TUPRS
|282,30
|916.585.634
|% 3,22
|
|SASA
|51,80
|784.043.158
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,50
|747.509.520
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,50
|747.509.520
|% 1,74
|
|ISCTR
|5,99
|1.176.602.876
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,23
|692.117.870
|% 0,58
|
|MOBTL
|2,02
|193.259.719
|% 7,45
|
|ALBRK
|1,61
|137.389.614
|% 3,87
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9639
|17,9666
|% 0,09
|
|Euro
|18,3999
|18,4137
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,7179
|21,8268
|% 0,59
|
|Frank
|18,7946
|18,9078
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7639
|4,7877
|% 0,18
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,36
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|3,02
|
|Cumhuriyet
|6.899
|7.004
|24,00
|
|Tam
|6.925
|6.979
|-8,00
|
|Yarım
|3.374
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,18
|
Seans Raporu
12:11
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12:26KARYE
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12:25
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12:25XU100
Endeks 2, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 16, 813.00 milyon TL de
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12:25DOGUB
Yüzde 7.95 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 395 adet işlem