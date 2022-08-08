***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 10:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052809
BIST
12:082.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,87
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:0817,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0135
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:0818,4149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1167
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:081.034,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.034,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KRTEK
|22,00
|38.594.914
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.437.879
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.586.839
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.608.284
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.340.059
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.618.773
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.143.012
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|122.103.656
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|30,10
|7.040.306
|% -6,35
|
|THYAO
|59,20
|1.851.597.784
|% 0,77
|
|ISCTR
|6,02
|1.124.642.899
|% -5,35
|
|TUPRS
|282,40
|913.439.372
|% 3,25
|
|SASA
|51,80
|781.245.444
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,51
|736.289.699
|% 2,03
|
|EKGYO
|3,51
|736.289.699
|% 2,03
|
|ISCTR
|6,02
|1.124.642.899
|% -5,35
|
|YKBNK
|5,23
|676.897.809
|% 0,58
|
|MOBTL
|2,02
|181.360.878
|% 7,45
|
|ALBRK
|1,62
|137.113.381
|% 4,52
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9631
|% 0,08
|
|Euro
|18,4020
|18,4149
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,7157
|21,8246
|% 0,58
|
|Frank
|18,7957
|18,9090
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,20
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.899
|7.004
|24,00
|
|Tam
|6.926
|6.980
|-7,00
|
|Yarım
|3.375
|3.413
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,00
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|-1,26
|
Seans Raporu
12:08
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12:23AKENR
Yüzde 8.54 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 309, 436 adet işlem
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12:20OBASE
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12:19DESA
Yüzde 5.26 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 194, 792 adet işlem