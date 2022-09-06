***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 15:31
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060533
BIST
16:373.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 21,29
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:3718,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:3718,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:37997,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 997,32
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ORGE
|12,98
|55.248.015
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|4.998.952.739
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|20.278.519
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|167.970.676
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.047.284
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,30
|179.694.216
|% -6,06
|
|PRKME
|13,10
|51.956.391
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,95
|6.868.220.498
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,06
|5.752.058.757
|% -3,28
|
|THYAO
|74,50
|5.702.186.470
|% 1,15
|
|EKGYO
|4,96
|4.998.952.739
|% 9,98
|
|SISE
|26,20
|4.132.872.960
|% 2,58
|
|EKGYO
|4,96
|4.998.952.739
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,95
|6.868.220.498
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,06
|5.752.058.757
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,23
|3.425.515.200
|% -2,85
|
|VAKBN
|10,69
|2.834.592.247
|% 6,05
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2354
|18,2365
|% 0,01
|
|Euro
|18,0832
|18,0909
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8014
|20,9057
|% -0,63
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,06
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,54
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-17,00
|
|Tam
|6.764
|6.832
|-8,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.672
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,07
|
|B. Petrol
|89,45
|89,45
|-3,38
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Seans Raporu
16:37
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