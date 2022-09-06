***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 15:31
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060543
BIST
15:443.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 9,53
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:4418,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:4418,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:44997,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 997,17
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ORGE
|12,98
|54.452.601
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|20.009.031
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|15.429.944
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|167.026.601
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.867.572
|% -9,97
|
|VKING
|7,10
|7.050.980
|% -7,07
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,28
|173.800.912
|% -6,26
|
|YKBNK
|8,04
|6.165.829.103
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,08
|5.169.396.818
|% -3,15
|
|EKGYO
|4,94
|4.662.651.114
|% 9,53
|
|THYAO
|73,85
|4.298.058.936
|% 0,27
|
|SISE
|26,14
|3.558.998.143
|% 2,35
|
|EKGYO
|4,94
|4.662.651.114
|% 9,53
|
|YKBNK
|8,04
|6.165.829.103
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,08
|5.169.396.818
|% -3,15
|
|ISCTR
|10,30
|3.088.851.418
|% -2,18
|
|VAKBN
|10,87
|2.559.314.181
|% 7,84
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2400
|% 0,03
|
|Euro
|18,0528
|18,0628
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,7785
|20,8828
|% -0,74
|
|Frank
|18,4405
|18,5516
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8384
|4,8626
|% 0,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,66
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.739
|6.841
|-1,00
|
|Tam
|6.770
|6.852
|12,00
|
|Yarım
|3.299
|3.346
|7,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.676
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|92,14
|92,14
|-0,69
|