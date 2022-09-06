***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2022 15:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060557
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1059
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1635
En Düşük
18,0019
18:051.004,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.004,11
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,14
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.809.739
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.175.976
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.497.957
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.464.419
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2231
|18,2330
|% -0,01
|
|Euro
|18,1453
|18,1572
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,8269
|20,9313
|% -0,51
|
|Frank
|18,5006
|18,6121
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8368
|4,8611
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|10,63
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|5,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.860
|20,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|89,71
|89,71
|-3,12
|