***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 14:40
poru )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084773
BIST
17:245.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 56,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:2418,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:2419,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:241.065,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.065,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BARMA
|122,10
|32.848.441
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.766.756
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.016.079
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.005.905
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.108.296
|% -9,91
|
|ALKA
|42,34
|363.615.424
|% -9,37
|
|SNICA
|32,00
|764.390.736
|% -8,83
|
|KRDMD
|17,32
|12.999.981.056
|% 6,72
|
|THYAO
|136,50
|8.307.841.854
|% -1,52
|
|EREGL
|42,74
|6.608.380.342
|% 0,71
|
|SISE
|40,44
|4.784.107.376
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,31
|4.007.671.140
|% 0,18
|
|KRDMD
|17,32
|12.999.981.056
|% 6,72
|
|EKGYO
|7,32
|3.890.992.780
|% 0,69
|
|ADESE
|1,85
|552.893.827
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,31
|4.007.671.140
|% 0,18
|
|ISCTR
|10,27
|2.321.505.578
|% 1,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5946
|19,6014
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6582
|22,7718
|% 0,14
|
|Frank
|19,7659
|19,8849
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,76
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,19
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.169
|7.217
|49,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,70
|
Seans Raporu
17:24
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17:39BFREN
Yüzde 4.90 oranında artışla 3, 803.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 612 adet işlem
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17:38RALYH
Yüzde 9.85 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 964, 574 adet işlem
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17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 47 artarak (% 1.25 ) 5, 385
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17:36XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 101, 244.00 milyon TL de
-
17:34DYOBY
Yüzde 7.23 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 337 adet işlem