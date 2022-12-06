***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 15:11
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084805
BIST
16:304.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 34,05
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3018,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3019,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0451
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:301.066,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.066,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:30
|BARMA
|122,10
|32.499.113
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|771.631.189
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|102.031.849
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|406.591.210
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.172.636.266
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.663.580
|% -9,91
|
|MANAS
|55,50
|27.314.208
|% -9,02
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,09
|11.124.736.383
|% 5,30
|
|THYAO
|135,20
|7.554.839.906
|% -2,45
|
|EREGL
|42,54
|5.664.597.534
|% 0,24
|
|SISE
|40,38
|4.358.903.852
|% 4,50
|
|AKBNK
|16,27
|3.646.169.457
|% -0,06
|
|KRDMD
|17,09
|11.124.736.383
|% 5,30
|
|EKGYO
|7,37
|2.978.149.313
|% 1,38
|
|ADESE
|1,86
|508.755.391
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,27
|3.646.169.457
|% -0,06
|
|ISCTR
|10,26
|2.069.842.712
|% 1,08
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5865
|19,5939
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6985
|22,8123
|% 0,32
|
|Frank
|19,7753
|19,8944
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|12,30
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,93
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.170
|7.218
|50,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,10
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45KLKIM
Yüzde 5.63 oranında artışla 43.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 762, 135 adet işlem
-
16:42KMPUR
Yüzde 4.65 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 889, 476 adet işlem
-
16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, TTKOM
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 44 artarak (% 0.79 ) 4, 369
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, BARMA, DAGI, VKING, KRDMB, DGNMO, OZSUB, EMNIS, BALAT, KSTUR