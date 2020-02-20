***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
20.02.2020 11:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820281
BIST
12:01118.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.180,99
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.990
12:016,0895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:016,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:01315,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,22
|Açılış
|: 315,24
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,41
|94.198.258
|% 14,81
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,66
|66.225.283
|% 7,16
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|HATEK
|9,14
|8.433.177
|% 6,78
|
|VERTU
|5,37
|23.664.770
|% -18,64
|
|UTPYA
|5,35
|2.840.622
|% -13,43
|
|HUBVC
|28,62
|30.957.676
|% -12,42
|
|TSGYO
|2,00
|2.247.911
|% -11,11
|
|ESCOM
|2,84
|9.765.106
|% -10,97
|
|BJKAS
|3,64
|640.884.000
|% 3,41
|
|ASELS
|29,20
|620.532.262
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,90
|502.567.579
|% 0,00
|
|FENER
|18,70
|450.352.981
|% -3,81
|
|THYAO
|14,74
|417.896.330
|% -1,07
|
|BJKAS
|3,64
|640.884.000
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,31
|186.482.983
|% -0,76
|
|GSRAY
|3,90
|502.567.579
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|92.244.852
|% -5,38
|
|ODAS
|2,14
|156.488.832
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8344
|7,8737
|% -0,06
|
|Frank
|6,1725
|6,2097
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6196
|1,6277
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|-4,31
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,97
|58,97
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:15XU100
Endeks 118, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 89 altında . İşlem hacmi 4, 155.00 milyon TL de
-
12:15HUBVC
Yüzde -12.67 oranında düşüşle 28.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 973 adet işlem
-
12:14GLRYH
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 272 adet işlem
-
12:13DOBUR
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 993 adet işlem
-
12:12MEPET
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 427, 077 adet işlem