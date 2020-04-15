***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.04.2020 18:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838391
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0922
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9113
En Düşük
6,8079
18:057,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0604
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5458
En Düşük
7,4578
18:05380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,38
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6283
|8,6716
|% 0,56
|
|Frank
|7,1337
|7,1766
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8324
|1,8416
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-14,78
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.497
|16,40
|
|Tam
|2.503
|2.569
|16,80
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|8,10
|
|Çeyrek
|611
|625
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,50
|27,50
|-2,10
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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