***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.06.2021 14:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945060
BIST
17:051.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.363
17:058,6800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0539
|Açılış
|: 8,6700
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,7452
En Düşük
8,6449
17:0510,3263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0713
|Açılış
|: 10,2850
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4294
En Düşük
10,2728
17:05491,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 491,59
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:02
|FADE
|22,44
|60.190.113
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.759
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.404.521
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.084.497
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.597.996
|% -10,00
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,74
|6.720.434
|% -8,41
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.069.151.646
|% 1,09
|
|THYAO
|13,45
|690.519.519
|% 0,45
|
|KUTPO
|61,20
|634.699.219
|% 2,43
|
|SASA
|27,42
|379.103.003
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,31
|363.910.374
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,90
|286.835.819
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,18
|305.260.943
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|1.069.151.646
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|363.910.374
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|69.239.617
|% 0,00
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6766
|8,6815
|% -0,60
|
|Euro
|10,2766
|10,3067
|% -0,87
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% -0,72
|
|Frank
|9,3483
|9,4046
|% -0,99
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% -0,69
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,80
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-11,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,24
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-4,96
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,60
|