***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.06.2021 14:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945062
BIST
16:131.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.363
16:138,6759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0580
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:1310,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0897
|Açılış
|: 10,2950
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4294
En Düşük
10,2728
16:13490,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,28
|Açılış
|: 490,28
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:13
|FADE
|22,44
|58.419.552
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.874.337
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.058.308
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.473.794
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,28
|6.246.850
|% -7,02
|
|SAMAT
|4,43
|13.186.183
|% -6,74
|
|GARAN
|8,33
|1.024.457.331
|% 0,97
|
|THYAO
|13,45
|668.322.184
|% 0,45
|
|KUTPO
|60,75
|604.641.670
|% 1,67
|
|SASA
|27,40
|350.299.298
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,33
|344.370.533
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,17
|298.262.266
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|240.571.835
|% -1,04
|
|GARAN
|8,33
|1.024.457.331
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,33
|344.370.533
|% 0,19
|
|TSKB
|1,27
|66.090.806
|% -0,78
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6731
|8,6759
|% -0,66
|
|Euro
|10,2983
|10,3079
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,9681
|12,0282
|% -0,70
|
|Frank
|9,3512
|9,4076
|% -0,96
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,63
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,93
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|3.247
|3.296
|-13,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|-22,00
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|-10,65
|
|Çeyrek
|782
|799
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,89
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,89
|