***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.06.2021 14:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945064
BIST
17:131.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.363
17:138,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0573
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:1310,3011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0965
|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4294
En Düşük
10,2728
17:13491,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,90
|Açılış
|: 491,66
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:13
|FADE
|22,44
|60.200.391
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.472.719
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.866.991
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.096.110
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.603.677
|% -10,00
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|YAPRK
|35,58
|6.957.871
|% -8,82
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.073.876.221
|% 1,09
|
|THYAO
|13,52
|737.818.584
|% 0,97
|
|KUTPO
|61,55
|641.051.011
|% 3,01
|
|SASA
|27,42
|389.495.329
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,31
|365.079.990
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,91
|288.976.612
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|307.224.147
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|1.073.876.221
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|365.079.990
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|82.780.067
|% -0,78
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6747
|8,6766
|% -0,66
|
|Euro
|10,2884
|10,3011
|% -0,93
|
|Sterlin
|11,9701
|12,0301
|% -0,68
|
|Frank
|9,3459
|9,4022
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3077
|2,3193
|% -0,60
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,04
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|0,62
|