***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.06.2021 14:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945065
BIST
14:581.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
14:588,6724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0615
|Açılış
|: 74,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 74,2800
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:5810,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0445
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4100
|
10,4294
En Düşük
10,3107
14:587,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,01
|Açılış
|: 7,23
|
|Önceki Kapanış
|: 7,24
|
7,29
En Düşük
7,18
BIST En Aktif Hisseler14:58
|PKENT
|2.585,90
|5.762.271
|% 10,00
|
|FADE
|22,44
|57.156.203
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.778.099
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.023.588
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.880.279
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.307.660
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|ADEL
|25,82
|6.177.693
|% -6,58
|
|SAMAT
|4,44
|11.864.153
|% -6,53
|
|GARAN
|8,35
|964.323.328
|% 1,21
|
|THYAO
|13,45
|629.829.796
|% 0,45
|
|KUTPO
|60,35
|538.809.326
|% 1,00
|
|SASA
|27,76
|313.413.192
|% -1,84
|
|AKBNK
|5,32
|308.349.229
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|267.739.355
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|228.542.611
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|964.323.328
|% 1,21
|
|AKBNK
|5,32
|308.349.229
|% 0,00
|
|THYAO
|13,45
|629.829.796
|% 0,45
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6705
|8,6724
|% -0,70
|
|Euro
|10,3255
|10,3531
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9940
|12,0541
|% -0,48
|
|Frank
|9,3664
|9,4228
|% -0,80
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,61
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,00
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-6,00
|
|Tam
|3.238
|3.319
|-7,74
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-3,75
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,66
|
Seans Raporu
14:58
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