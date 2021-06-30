***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.06.2021 14:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945061
BIST
17:231.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.363
17:238,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,7452
En Düşük
8,6449
17:2310,3099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
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|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4294
En Düşük
10,2728
17:23492,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,49
|Açılış
|: 492,07
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
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496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:23
|FADE
|22,44
|61.107.056
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.472.885
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.993.806
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.099.309
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.603.717
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,97
|23.099.866
|% -8,95
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|ADEL
|25,54
|15.167.185
|% -7,60
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.082.105.996
|% 1,09
|
|THYAO
|13,50
|749.635.986
|% 0,82
|
|KUTPO
|61,30
|647.833.220
|% 2,59
|
|SASA
|27,40
|393.000.293
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,31
|368.737.310
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,91
|289.477.161
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|307.875.841
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.082.105.996
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|368.737.310
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|83.251.586
|% -0,78
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6799
|8,6824
|% -0,59
|
|Euro
|10,3029
|10,3099
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,9608
|12,0208
|% -0,76
|
|Frank
|9,3406
|9,3969
|% -1,07
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,63
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,92
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,70
|