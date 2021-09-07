***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.09.2021 14:06
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962205
BIST
16:351.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:358,4626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:359,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0250
En Düşük
9,9750
16:35488,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 488,70
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ORCAY
|14,33
|160.477.943
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.299.951
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.691.353
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.596.914
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.411.487
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,08
|85.450.281
|% -4,60
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,52
|1.431.976.651
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,55
|619.391.291
|% 0,79
|
|THYAO
|12,48
|512.444.734
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,30
|431.581.163
|% 0,55
|
|EREGL
|18,04
|343.469.556
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,55
|619.391.291
|% 0,79
|
|GARAN
|9,52
|1.431.976.651
|% 1,17
|
|HALKB
|4,77
|321.303.538
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.356.931
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|431.581.163
|% 0,55
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4604
|8,4626
|% 0,00
|
|Euro
|9,9650
|9,9750
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,6742
|11,7327
|% 0,51
|
|Frank
|9,1740
|9,2293
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% 0,01
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,44
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,50
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:44EGEPO
Yüzde 5.29 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 755, 004 adet işlem
-
16:43SMART
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 144 adet işlem
-
16:42EGEPO
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 748, 789 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 9, 333.00 milyon TL de
-
16:41MERCN
Yüzde 7.48 oranında artışla 10.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 142, 726 adet işlem