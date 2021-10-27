***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.10.2021 09:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972662
BIST
12:091.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:099,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0911,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:09546,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,75
|Açılış
|: 546,19
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:09
|HEDEF
|2,84
|2.894.806
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.916.425
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,88
|36.174.911
|% 8,98
|
|MAKTK
|3,58
|69.382.535
|% 7,19
|
|JANTS
|62,40
|115.404.997
|% 6,39
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|137.079.474
|% -4,90
|
|OTKAR
|339,20
|87.181.506
|% -3,77
|
|ISGSY
|8,39
|104.962.020
|% -3,56
|
|ANGEN
|21,66
|89.442.100
|% -3,56
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EREGL
|19,52
|669.584.109
|% -2,40
|
|ASELS
|16,39
|555.608.579
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,45
|506.561.910
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,62
|398.751.310
|% 0,77
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,97
|238.325.357
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.764.980
|% 1,05
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5347
|9,5385
|% 0,03
|
|Euro
|11,0712
|11,0795
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,0040
|13,0693
|% -0,67
|
|Frank
|10,3103
|10,3724
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5254
|2,5380
|% -0,41
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-5,05
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.602
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.584
|3.674
|-6,46
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,12
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,96
|