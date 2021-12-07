***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.12.2021 14:55
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981518
BIST
16:131.972
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 44,26
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.974
En Düşük
1.943
16:1313,6646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1330
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:1315,3778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,2020
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:13780,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -8,94
|Açılış
|: 780,34
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:11
|INTEM
|66,00
|40.164.638
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.176.372
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,72
|68.583.980
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|494.386.750
|% -9,80
|
|ACSEL
|20,44
|56.191.344
|% -9,80
|
|SISE
|14,62
|3.830.412.047
|% 9,60
|
|GARAN
|11,84
|2.208.749.096
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,55
|2.033.955.650
|% 2,69
|
|ASELS
|22,98
|1.774.902.168
|% 1,95
|
|THYAO
|19,30
|1.635.442.806
|% 3,26
|
|SISE
|14,62
|3.830.412.047
|% 9,60
|
|YKBNK
|3,56
|901.597.983
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,42
|584.598.029
|% 1,68
|
|ODAS
|1,66
|376.725.389
|% 0,61
|
|KLGYO
|2,21
|494.386.750
|% -9,80
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6519
|13,6530
|% -1,05
|
|Euro
|15,3631
|15,3796
|% -1,28
|
|Sterlin
|18,0268
|18,1172
|% -1,14
|
|Frank
|14,6897
|14,7781
|% -1,07
|
|Riyal
|3,6257
|3,6439
|% -1,11
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,10
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.156
|5.286
|-43,14
|
|Yarım
|2.492
|2.557
|-20,87
|
|Çeyrek
|1.250
|1.279
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:27BAGFS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 636 adet işlem
-
16:26PCILT
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 231 adet işlem
-
16:25BIMAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 035, 783 adet işlem
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 82 artarak (% 2.39 ) 1, 745
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, AKCNS, HEDEF, PKENT, QNBFL, GMTAS, ORCAY, MZHLD, BAGFS, INTEM