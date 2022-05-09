***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.05.2022 09:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027623
BIST
14:082.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,86
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:0815,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1746
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:0816,1436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2025
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:08911,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,21
|Açılış
|: 911,48
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:08
|PKENT
|229,40
|68.621.770
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.309.510
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.471.033
|% 9,90
|
|MTRKS
|37,44
|34.071.748
|% 9,15
|
|GEDZA
|24,68
|54.178.861
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.313.848
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|21.379.804
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,16
|25.086.085
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|542.408.445
|% -6,23
|
|SISE
|19,62
|1.663.170.261
|% 1,87
|
|THYAO
|42,42
|1.588.979.010
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,51
|1.530.387.347
|% 1,10
|
|ASELS
|24,12
|1.237.106.717
|% 1,60
|
|EREGL
|34,08
|1.228.369.632
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,82
|967.129.583
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,85
|648.801.036
|% -0,21
|
|KARSN
|5,12
|542.408.445
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,74
|364.062.231
|% 1,36
|
|AKBNK
|8,69
|826.739.163
|% 0,35
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2525
|15,2596
|% 1,16
|
|Euro
|16,1238
|16,1436
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,7847
|18,8789
|% 1,30
|
|Frank
|15,2609
|15,3528
|% 0,95
|
|Riyal
|4,0556
|4,0760
|% 1,15
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,11
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,21
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.138
|6.294
|42,17
|
|Yarım
|2.967
|3.045
|20,40
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,20
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,66
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23ETILR
Yüzde 4.74 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 898, 500 adet işlem
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14:22TUKAS
Yüzde 6.85 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 533, 014 adet işlem
-
14:21AKENR
Yüzde 5.73 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 811, 037 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 8 artarak (% 1.02 ) 2, 762
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK