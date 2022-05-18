***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.05.2022 10:28
ü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031068
BIST
11:092.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.399
En Düşük
2.385
11:0915,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0538
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:0916,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:09930,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,96
|Açılış
|: 930,36
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,05
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ORCAY
|21,90
|84.624.010
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.610.339
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.347.953
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.886.640
|% 9,93
|
|DNISI
|14,01
|35.671.868
|% 8,52
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|8,34
|1.215.734
|% -5,33
|
|LKMNH
|17,57
|3.630.077
|% -4,92
|
|RHEAG
|1,98
|1.195.171
|% -4,35
|
|SMRTG
|23,90
|66.011.435
|% -4,17
|
|THYAO
|41,52
|1.653.343.719
|% -1,33
|
|SISE
|19,87
|543.372.344
|% -0,20
|
|SAHOL
|19,57
|285.486.549
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,28
|267.881.452
|% 0,47
|
|AKBNK
|7,96
|252.058.680
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,65
|211.513.983
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,17
|78.940.758
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,28
|267.881.452
|% 0,47
|
|THYAO
|41,52
|1.653.343.719
|% -1,33
|
|AKBNK
|7,96
|252.058.680
|% 1,40
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9418
|15,9559
|% 0,34
|
|Euro
|16,7547
|16,7671
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,7135
|19,8124
|% -0,51
|
|Frank
|15,9236
|16,0195
|% -0,13
|
|Riyal
|4,2370
|4,2582
|% 0,21
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,25
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,96
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,29
|