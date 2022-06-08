***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.06.2022 09:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035625
BIST
12:332.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 32,94
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
12:3317,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0976
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2258
En Düşük
17,0843
12:3318,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1894
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
12:331.024,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.024,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:33
|EUREN
|19,65
|35.937.590
|% 9,96
|
|INVES
|36,16
|22.266.253
|% 7,94
|
|QUAGR
|30,04
|76.180.118
|% 7,90
|
|MAGEN
|13,33
|42.441.310
|% 7,85
|
|RYSAS
|8,85
|34.836.692
|% 7,66
|
|TSGYO
|6,75
|49.894.249
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.489.814
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|118.033.020
|% -6,35
|
|THYAO
|47,38
|2.528.364.457
|% 1,41
|
|SISE
|22,48
|1.268.729.519
|% 2,84
|
|SAHOL
|19,92
|813.399.372
|% 0,30
|
|SASA
|43,46
|702.929.601
|% 1,49
|
|TOASO
|66,50
|607.798.283
|% 0,68
|
|SEGYO
|1,18
|118.033.020
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,68
|236.200.786
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|257.925.117
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,06
|300.960.451
|% 2,27
|
|KARSN
|7,20
|502.110.339
|% 3,30
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2209
|17,2238
|% 0,57
|
|Euro
|18,5240
|18,5832
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,4872
|21,5950
|% 0,38
|
|Frank
|17,5231
|17,6287
|% 0,51
|
|Riyal
|4,5760
|4,5989
|% 0,52
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-6,00
|
|Tam
|6.779
|6.950
|-7,13
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,45
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,22
|