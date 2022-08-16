***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.08.2022 10:18
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055730
BIST
10:582.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 29,13
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.946
En Düşük
2.920
10:5817,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
10:5818,2613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:581.024,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.024,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ALMAD
|3,53
|24.583.722
|% 9,97
|
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|KLRHO
|21,88
|7.150.399
|% 9,67
|
|GZNMI
|50,95
|8.435.842
|% -9,98
|
|MANAS
|21,88
|34.797.007
|% -6,81
|
|PAMEL
|154,60
|7.121.757
|% -4,74
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|KARTN
|77,60
|50.315.709
|% -4,08
|
|THYAO
|67,25
|1.587.545.942
|% -0,88
|
|ISCTR
|6,52
|934.753.964
|% 5,50
|
|YKBNK
|5,74
|914.123.393
|% 2,50
|
|EKGYO
|3,68
|768.856.863
|% 3,95
|
|AKBNK
|10,80
|762.459.118
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,68
|768.856.863
|% 3,95
|
|YKBNK
|5,74
|914.123.393
|% 2,50
|
|ISCTR
|6,52
|934.753.964
|% 5,50
|
|TSKB
|3,94
|433.254.749
|% 2,07
|
|ALBRK
|1,89
|188.836.347
|% 5,00
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9699
|% 0,31
|
|Euro
|18,2518
|18,2591
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,6609
|21,7695
|% 0,32
|
|Frank
|18,8008
|18,9140
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7703
|4,7942
|% 0,35
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.886
|6.941
|-10,00
|
|Yarım
|3.355
|3.393
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|0,14
|