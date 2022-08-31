***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
31.08.2022 10:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059029
BIST
11:273.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -27,84
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:2718,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:2718,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:27994,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,94
|Açılış
|: 994,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:26
|DOGUB
|10,46
|11.781.893
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|125.864.174
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|PRKME
|12,97
|26.112.234
|% 8,72
|
|HUNER
|4,06
|105.137.384
|% 8,56
|
|MTRKS
|52,80
|1.513.723
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,16
|12.962.252
|% -7,04
|
|THYAO
|71,25
|2.310.948.938
|% -2,53
|
|HALKB
|9,14
|2.238.947.693
|% 6,03
|
|PETKM
|14,35
|1.666.240.816
|% -0,49
|
|VAKBN
|7,88
|1.433.983.913
|% 7,80
|
|GARAN
|22,26
|1.136.790.678
|% -3,22
|
|HALKB
|9,14
|2.238.947.693
|% 6,03
|
|EKGYO
|4,04
|946.081.006
|% 0,75
|
|VAKBN
|7,88
|1.433.983.913
|% 7,80
|
|YKBNK
|6,95
|997.840.469
|% -1,28
|
|PETKM
|14,35
|1.666.240.816
|% -0,49
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1818
|18,1905
|% 0,03
|
|Euro
|18,2573
|18,2811
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,0102
|21,1156
|% -0,33
|
|Frank
|18,5442
|18,6559
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8189
|4,8431
|% -0,11
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,01
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.696
|6.749
|-25,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-1,51
|