***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
31.08.2022 10:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059030
BIST
11:573.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -18,40
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:5718,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:5718,3091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:57995,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,79
|Açılış
|: 995,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:55
|CLEBI
|397,10
|85.547.419
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|148.477.842
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|13.003.328
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,08
|114.678.877
|% 9,09
|
|MTRKS
|52,80
|1.638.067
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,74
|14.031.446
|% -5,69
|
|THYAO
|71,20
|2.546.387.703
|% -2,60
|
|HALKB
|9,15
|2.483.581.954
|% 6,15
|
|PETKM
|14,50
|2.299.683.019
|% 0,55
|
|VAKBN
|7,92
|1.497.712.146
|% 8,34
|
|EKGYO
|4,10
|1.287.126.016
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,10
|1.287.126.016
|% 2,24
|
|HALKB
|9,15
|2.483.581.954
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,92
|1.497.712.146
|% 8,34
|
|PETKM
|14,50
|2.299.683.019
|% 0,55
|
|YKBNK
|6,99
|1.099.525.753
|% -0,71
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1934
|18,2043
|% 0,11
|
|Euro
|18,2868
|18,3044
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0388
|21,1443
|% -0,19
|
|Frank
|18,5664
|18,6782
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8280
|4,8522
|% 0,07
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-7,40
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.693
|6.748
|-26,00
|
|Yarım
|3.261
|3.299
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|-2,37
|