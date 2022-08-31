***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
31.08.2022 10:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059032
BIST
11:563.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -19,49
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:5618,2055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:5618,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:56996,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,70
|Açılış
|: 996,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:54
|CLEBI
|397,10
|84.636.869
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|148.257.158
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|13.000.190
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,07
|114.444.979
|% 8,82
|
|MTRKS
|52,80
|1.631.573
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,64
|13.988.003
|% -5,93
|
|THYAO
|71,35
|2.526.522.798
|% -2,39
|
|HALKB
|9,15
|2.470.911.399
|% 6,15
|
|PETKM
|14,49
|2.174.058.021
|% 0,49
|
|VAKBN
|7,93
|1.491.697.789
|% 8,48
|
|EKGYO
|4,10
|1.272.178.204
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,10
|1.272.178.204
|% 2,24
|
|HALKB
|9,15
|2.470.911.399
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,93
|1.491.697.789
|% 8,48
|
|YKBNK
|6,99
|1.093.998.685
|% -0,71
|
|PETKM
|14,49
|2.174.058.021
|% 0,49
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1954
|18,2014
|% 0,09
|
|Euro
|18,2940
|18,3130
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,0444
|21,1499
|% -0,17
|
|Frank
|18,5659
|18,6777
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8276
|4,8518
|% 0,07
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,87
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.695
|6.756
|-18,00
|
|Yarım
|3.262
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|-2,12
|