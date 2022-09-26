***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
26.09.2022 13:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065200
BIST
14:103.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 43,53
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.310
En Düşük
3.265
14:1018,4807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
14:1017,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1063
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
14:10972,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,74
|Açılış
|: 972,74
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler14:09
|BAGFS
|26,48
|136.855.647
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|97.544.224
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,85
|36.501.299
|% 9,78
|
|KONTR
|57,90
|322.681.055
|% 9,56
|
|ISGYO
|8,19
|8.983.447
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.048.061
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|14.649.245
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,92
|774.540.664
|% -7,76
|
|SNPAM
|14,32
|113.134
|% -7,49
|
|THYAO
|71,30
|2.678.233.692
|% 2,74
|
|SASA
|68,05
|2.045.067.906
|% 2,56
|
|TSKB
|2,51
|2.020.535.100
|% -4,20
|
|YKBNK
|7,34
|1.871.426.601
|% 5,92
|
|GARAN
|19,61
|1.509.930.284
|% 1,76
|
|TSKB
|2,51
|2.020.535.100
|% -4,20
|
|SKBNK
|2,11
|867.866.867
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,05
|1.221.121.925
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,34
|1.871.426.601
|% 5,92
|
|ZOREN
|3,92
|774.540.664
|% -7,76
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4776
|18,4820
|% 0,04
|
|Euro
|17,8183
|17,8307
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,9128
|20,0126
|% 1,27
|
|Frank
|18,6359
|18,7481
|% 0,70
|
|Riyal
|4,8993
|4,9239
|% 0,13
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|15,75
|
|Altın Gr.
|973
|973
|9,73
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.674
|-35,00
|
|Tam
|6.605
|6.682
|3,00
|
|Yarım
|3.214
|3.266
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,20
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,20
|