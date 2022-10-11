***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.10.2022 14:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070703
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
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|Önceki Kapanış
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3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5808
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0230
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,1064
En Düşük
17,9715
18:05996,66
En Yüksek
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|: 0,07%
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|Açılış
|: 996,66
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
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1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKFGY
|3,98
|575.086.002
|% -2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5808
|% -0,02
|
|Euro
|18,0009
|18,0230
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,5342
|20,6372
|% 0,99
|
|Frank
|18,5340
|18,6456
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,23
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.723
|6.785
|17,00
|
|Yarım
|3.276
|3.316
|7,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,11
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|B. Petrol
|92,40
|92,40
|-1,89
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