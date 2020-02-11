***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.02.2020 13:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEYNEP GÖZDE İNAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı Evet A Bağımsız Üye Değil
VEDAT ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi TC Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı A
TANKUT TANER ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil
SABİRE FİRDES TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Müşaviri A Bağımsız Üye Değil
ÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı A Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818379
BIST
16:33119.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 729,84
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.451
16:336,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,0390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0055
16:336,5783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
16:33305,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 305,16
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|257.883.328
|% 20,00
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|KENT
|238,10
|17.232.007
|% 14,86
|
|SAYAS
|3,59
|6.105.686
|% 14,70
|
|TRCAS
|4,12
|550.302.699
|% 12,88
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,17
|1.588.893.418
|% 1,07
|
|GARAN
|11,76
|769.762.413
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,00
|551.308.899
|% -4,15
|
|TRCAS
|4,12
|550.302.699
|% 12,88
|
|ASELS
|24,46
|448.687.747
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,64
|310.258.467
|% 0,61
|
|ODAS
|2,13
|388.724.498
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,00
|551.308.899
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,29
|227.046.112
|% 4,03
|
|TRCAS
|4,12
|550.302.699
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7876
|7,8266
|% 0,58
|
|Frank
|6,1459
|6,1829
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6051
|1,6131
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|-0,76
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.010
|2.060
|2,39
|
|Yarım
|971
|996
|1,15
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|54,23
|54,23
|0,96
|
Seans Raporu
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