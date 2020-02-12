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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2020 09:14
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEYNEP GÖZDE İNAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı Evet A Bağımsız Üye Değil
VEDAT ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi TC Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı A
TANKUT TANER ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil
SABİRE FİRDES TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Müşaviri A Bağımsız Üye Değil
ÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı A Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TANKUT TANER ÇELİK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818523


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Yarım 970 995 0,03  
Çeyrek 487 498 0,02  
Gümüş.Ons 17,53 17,57 -0,11  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,02  
B. Petrol 55,14 55,14 1,13  
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