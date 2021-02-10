***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEvren ÖZTÜRK YÖNETMEN 212 924 7242 eozturk@ziraatportfoy.com.tr DÜZEY-3 VE TÜREV ARAÇLAR 206439-304979Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEYNEP GÖZDE İNAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı Evet A Bağımsız Üye DeğilVEDAT ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi TC Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı A Bağımsız Üye DeğilGÖKÇEN YAMAN AKGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.01.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye DeğilSABİRE FİRDES TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı A Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Müşaviri A Bağımsız Üye DeğilUFUK ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yönetim Kurulu Üyesi Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi Evet A Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKÇEN YAMAN AKGÜN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkan VekiliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviKenan TURAN Genel Müdür YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıGökçen Yaman AKGÜN Genel Müdür Portföy Yöneticisi Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2018-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 300362-200407Kenan TURAN Genel Müdür Yard. Portföy Yöneticisi Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2015- Haziran 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301795-202194Fatimet Tinemis SARIHAN SGMK ve Vadeli İşlemler Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi - Müdür Portföy Yöneticisi 1998-2000 Meksa Yatırım A.Ş. - Hazine Uzman 2000-2004 Datek Menkul Değerler A.Ş - Portföy Yöneticisi 2004-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK ve Vadeli İşlemler Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi - Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 300473 - 201373Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi -Müdür Portföy Yöneticisi 2006-2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi / 2013-2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - - Fon Yöneticisi Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 30.12.2008 - 203590 301466 - 203590Salih Ozan DOĞAN Yönetmen Portföy Yöneticisi 12.2010-04.2013 Ziraat Yatırım Menkul Değerler -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 04.2013-12.2013 TSPAKB -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 12.2013-04.2015 Halk Yatırım Menkul Değerler -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 04.2015-12.2015 Fokus Portföy Yönetimi - Uzman 12.2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301938-209621Muhammed TİRYAKİ Yönetmen Portföy Yöneticisi 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş., Uzman Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 303987-210454Ümit YAĞIZ Yönetmen Portföy Yöneticisi Ağustos 2011-Temmuz 2015 Finans Uzmanı, Mayıs 2015-Mart 2016 Referans Menkul Değerler A.Ş. Müfettiş, Mart 2016-Haziran 2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş İç Kontrol Uzmanı, Haziran 2016-Eylül 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı, Eylül 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 302811-206426Ayşe Seher AYDIN Yönetmen Portföy Yöneticisi Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 202908-302344Özkan BALCI Müdür Portföy Yöneticisi 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301923-200918Serkan ŞEVİK Müdür Portföy Yöneticisi 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200463-300183Cavit DEMİR Müdür Portföy Yöneticisi 95 - '99 Strateji Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '99 - '02 Ege Yatırım A.Ş. / Uzman - '02-'05 Euro Menkul Değerler A.Ş. / Müdür Yard. '05-'07 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kıdemli Uzman - '07 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301922-202187Zühal BAYAR Müdür Portföy Yöneticisi 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301199-200610Oğuzhan ÖZER Yönetmen Portföy Yöneticisi 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 307096-212661Oğuz ZIDDIOĞLU Yönetmen Portföy Yöneticisi 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - 2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - 2020 ? Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207382-303285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908882BIST