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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2021 13:30



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Kenan TURAN Genel Müdür Yardımcısı
Fatimet Tinemis SARIHAN Genel Müdür Yardımcısı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Gökçen Yaman AKGÜN Genel Müdür Portföy Yöneticisi Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2018-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 300362-200407
Kenan TURAN Genel Müdür Yrd. Portföy Yöneticisi Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2015- Haziran 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301795-202194
Fatimet Tinemis SARIHAN Genel Müdür Yrd. Portföy Yöneticisi 1998-2000 Meksa Yatırım A.Ş. - Hazine Uzman, 2000-2004 Datek Menkul Değerler A.Ş - Portföy Yöneticisi, 2004-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK ve Vadeli İşlemler Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi - Müdür, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - 8 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 307096-212661
Oğuz ZIDDIOĞLU Yönetmen Portföy Yöneticisi 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - 2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - 2020 ? Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207382-303285




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929615


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Yarım 1.469 1.508 1,21  
Çeyrek 737 754 0,61  
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