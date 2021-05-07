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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2021 12:11



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT SAĞLIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 16.04.2021 Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil
VEDAT ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili TC Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı Evet A Bağımsız Üye Değil
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.01.2021 Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil
UFUK ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi Evet A Bağımsız Üye Değil
MUTLU KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 16.04.2021 Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı A Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HAKKI POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.04.2021 Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Başmüşaviri A Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935183


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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,35 27,39 0,06  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,02  
B. Petrol 68,09 68,09 0,00  
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