***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 11:39
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT SAĞLIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 16.04.2021 Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil
VEDAT ÇELİKBİLEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı A Bağımsız Üye Değil
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.01.2021 Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil
UFUK ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi Evet A Bağımsız Üye Değil
MUTLU KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 16.04.2021 Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı A Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HAKKI POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.04.2021 Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Başmüşaviri A Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944740
BIST
11:481.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,26
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.356
11:488,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0420
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:4810,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0233
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:48496,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 496,89
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:47
|YAPRK
|39,02
|4.743.881
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|2.395.369
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.814.841
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,77
|14.284.634
|% -9,49
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,53
|9.326.504
|% -7,03
|
|MEGAP
|7,58
|17.820.761
|% -6,65
|
|MEGAP
|7,58
|17.820.761
|% -6,65
|
|THYAO
|13,47
|470.207.510
|% -2,81
|
|GARAN
|8,13
|338.739.016
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|285.212.548
|% -1,03
|
|KUTPO
|58,50
|232.437.070
|% 7,64
|
|KOZAL
|115,30
|164.501.883
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|285.212.548
|% -1,03
|
|TSKB
|1,25
|58.826.933
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|101.515.081
|% -0,46
|
|GARAN
|8,13
|338.739.016
|% -0,61
|
|THYAO
|13,47
|470.207.510
|% -2,81
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7246
|8,7293
|% 0,53
|
|Euro
|10,3854
|10,4206
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,0509
|12,1113
|% 0,21
|
|Frank
|9,4453
|9,5022
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3216
|2,3332
|% 0,50
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,99
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-16,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|-17,46
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-8,45
|
|Çeyrek
|794
|812
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,85
|73,85
|-0,29
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:01ALKA
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 16.49 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 738 adet işlem
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, VAKBN
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 18 kaybederek (% -1.08 ) 1, 203
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VANGD, YAPRK, YESIL, TKURU, MERKO, TACTR