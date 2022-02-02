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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2022 11:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Gökçen Yaman AKGÜN Genel Müdür Portföy Yöneticisi Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2018-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 300362-200407
Kenan TURAN Genel Müdür Yrd. Portföy Yöneticisi Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2015- Haziran 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301795-202194
Fatimet Tinemis SARIHAN Genel Müdür Yrd. Portföy Yöneticisi 1998-2000 Meksa Yatırım A.Ş. - Hazine Uzman, 2000-2004 Datek Menkul Değerler A.Ş - Portföy Yöneticisi, 2004-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK ve Vadeli İşlemler Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi - Müdür, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK ve Vadeli İşlemler Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi - Genel Müdür Yardımcısı Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 300473 - 201373
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU Müdür Portföy Yöneticisi 2006-2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi / 2013-2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - - Fon Yöneticisi Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 30.12.2008 - 203590 301466 - 203590
Salih Ozan DOĞAN Yönetmen Portföy Yöneticisi 12.2010-04.2013 Ziraat Yatırım Menkul Değerler -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 04.2013-12.2013 TSPAKB -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 12.2013-04.2015 Halk Yatırım Menkul Değerler -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 04.2015-12.2015 Fokus Portföy Yönetimi - Uzman 12.2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301938-209621
Muhammed TİRYAKİ Yönetmen Portföy Yöneticisi 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş., Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 303987-210454
Ümit YAĞIZ Yönetmen Portföy Yöneticisi Ağustos 2011-Temmuz 2015 Finans Uzmanı, Mayıs 2015-Mart 2016 Referans Menkul Değerler A.Ş. Müfettiş, Mart 2016-Haziran 2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş İç Kontrol Uzmanı, Haziran 2016-Eylül 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı, Eylül 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 302811-206426
Kerem YEREBASMAZ Müdür Portföy Yöneticisi '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen '07-'11 Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen '11-'19 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici '19-'20 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür '20-'21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piy. ve Kambiyo Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı '21- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 300474-201377
Ayşe Seher AYDIN Yönetmen Portföy Yöneticisi Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 202908-302344
Özkan BALCI Müdür Portföy Yöneticisi 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301923-200918
Serkan ŞEVİK Müdür Portföy Yöneticisi 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200463-300183
Zühal BAYAR Müdür Portföy Yöneticisi 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 301199-200610
Oğuzhan ÖZER Yönetmen Portföy Yöneticisi 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varl. Portföy Yöneticisi / Yönetmen Türev Araçları Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207382-303285




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