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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2022 15:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş 37450000 TRY 74,90
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12450000 TRY 24,90
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50000 TRY 0,1
ARMAĞAN YÜKSEL SAMANCI 50000 TRY 0,1
TOPLAM 50000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059305


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 25,30 21.069.272 % 10,00  
KNFRT 10,57 26.469.849 % 9,99  
TSKB 5,95 641.111.382 % 9,98  
HKTM 23,38 45.310.443 % 9,97  
DYOBY 21,06 48.072.896 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2131 18,2232 % 0,15  
Euro 18,2698 18,2801 % 0,97  
Sterlin 21,0113 21,1166 % 0,36  
Frank 18,4982 18,6097 % 0,25  
Riyal 4,8321 4,8563 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 18,03  
Altın Gr. 1.004 1.004 11,08  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.759 6.821 56,00  
Yarım 3.294 3.335 28,00  
Çeyrek 1.652 1.667 14,00  
Gümüş.Ons 18,20 18,22 0,39  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,20  
B. Petrol 94,09 94,09 1,73  
Seans Raporu 18:05
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