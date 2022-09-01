***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 15:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş 37450000 TRY 74,90
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12450000 TRY 24,90
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50000 TRY 0,1
ARMAĞAN YÜKSEL SAMANCI 50000 TRY 0,1
TOPLAM 50000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059305
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,2815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1767
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.003,44
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2131
|18,2232
|% 0,15
|
|Euro
|18,2698
|18,2801
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,0113
|21,1166
|% 0,36
|
|Frank
|18,4982
|18,6097
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8321
|4,8563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|18,03
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|11,08
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.759
|6.821
|56,00
|
|Yarım
|3.294
|3.335
|28,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,22
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,20
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de