***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
04.05.2020 17:40
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,75
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Nisan 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK-%)
TAKİP HATASI(%)
ZPBDL
0,21 0,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842342
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,39
|Açılış
|: 386,90
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7361
|8,7799
|% 0,07
|
|Frank
|7,2767
|7,3206
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8702
|1,8796
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|5,55
|
|Altın Gr.
|386
|387
|3,04
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.533
|18,90
|
|Tam
|2.551
|2.595
|19,40
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,50
|
|Çeyrek
|621
|634
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,88
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,59
|26,59
|0,15
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
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17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem