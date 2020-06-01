***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
01.06.2020 14:11
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,75
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Mayıs 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK-%)
TAKİP HATASI(%)
ZPLIB
-0,07 0,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848049
BIST
16:56107.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.544,15
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:566,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:567,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:56380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.369.004
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.164.023
|% -7,08
|
|AYCES
|25,42
|541.170
|% -6,13
|
|CMBTN
|69,00
|2.919.371
|% -5,67
|
|ULUUN
|8,96
|42.851.974
|% -3,97
|
|GARAN
|7,96
|984.671.997
|% 1,79
|
|ASELS
|31,22
|950.213.271
|% 3,45
|
|THYAO
|12,81
|804.231.238
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,62
|674.478.275
|% 6,78
|
|EKGYO
|1,56
|557.401.169
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|557.401.169
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,62
|674.478.275
|% 6,78
|
|YKBNK
|2,37
|347.418.369
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|441.262.697
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,19
|150.296.076
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4501
|8,4925
|% 0,64
|
|Frank
|7,0698
|7,1123
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|3,88
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,90
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,53
|37,53
|-0,31
|