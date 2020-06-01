***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
01.06.2020 18:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020 14:11
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,75
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Mayıs 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK-%)
TAKİP HATASI(%)
ZPLIB
-0,06 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848195
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,01
|Açılış
|: 380,24
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4715
|8,5140
|% 0,90
|
|Frank
|7,0538
|7,0963
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8092
|1,8183
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|7,23
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.504
|30,40
|
|Tam
|2.536
|2.577
|27,10
|
|Yarım
|1.237
|1.262
|20,90
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,25
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,20
|38,20
|0,36
|