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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası

02.07.2020 09:52
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )

Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020 18:12
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,75
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar

Haziran 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK%)
TAKİP HATASI(%)

ZPLIB
-0,02 0,01





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853943


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MRGYO 2,20 77.749.007 % 10,00  
KENT 621,60 2.933.396 % 10,00  
CMBTN 72,80 16.539.085 % 9,97  
ULUUN 10,27 52.900.303 % 9,96  
VKFYO 3,99 4.615.751 % 9,92  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5574 8,6003 % 0,47  
Frank 7,2430 7,2866 % 0,43  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 390 390 0,52  
Cumhuriyet 2.529 2.549 2,30  
Tam 2.604 2.616 2,30  
Yarım 1.265 1.279 1,10  
Çeyrek 632 641 0,60  
Gümüş.Ons 17,94 17,96 -0,06  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,02  
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