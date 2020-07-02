***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
02.07.2020 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020 18:12
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,75
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Haziran 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK%)
TAKİP HATASI(%)
ZPLIB
-0,02 0,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853943
BIST
12:03116.688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.372,64
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.717
En Düşük
115.746
12:036,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
12:037,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
12:03390,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,84
|Açılış
|: 390,77
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,79
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.749.007
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.933.396
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.539.085
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.900.303
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.615.751
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|AKMGY
|38,16
|7.902.363
|% -4,41
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,19
|2.158.103
|% -4,24
|
|GARAN
|8,38
|603.592.042
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|438.286.430
|% 0,62
|
|THYAO
|12,33
|304.261.395
|% 0,24
|
|ASELS
|33,02
|295.681.403
|% 0,79
|
|SISE
|5,74
|265.367.441
|% 3,05
|
|KRDMD
|3,25
|438.286.430
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,62
|175.265.372
|% 6,58
|
|EKGYO
|2,04
|225.547.708
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,77
|183.040.421
|% 3,51
|
|IEYHO
|0,97
|93.271.081
|% 4,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5574
|8,6003
|% 0,47
|
|Frank
|7,2430
|7,2866
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|2,30
|
|Tam
|2.604
|2.616
|2,30
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|1,10
|
|Çeyrek
|632
|641
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
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