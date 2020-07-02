***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )TürkçeSon Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip HatasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020 18:12Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSon Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası%1,75Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın GerekçeleriÖnemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.AçıklamalarHaziran 2020 için Takip Farkı ve Takip HatasıTAKİP FARKI (AYLIK%)TAKİP HATASI(%)ZPLIB-0,02 0,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853943BIST