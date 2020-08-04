***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
04.08.2020 11:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,45
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Fon katılma payları 29/07/2020 tarihinde borsada kota alındığı için Temmuz ayına ilişkin takip farkı/hatası oluşmamıştır
Açıklamalar
Temmuz 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
Fon katılma payları 29/07/2020 tarihinde borsada kota alındığı için Temmuz ayına ilişkin takip farkı/hatası oluşmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864405
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05446,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,12
|Açılış
|: 446,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,07
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.479
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|485.445
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0615
|9,1069
|% 0,02
|
|Frank
|7,5783
|7,6240
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|16,59
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.960
|9,10
|
|Tam
|3.008
|3.046
|9,50
|
|Yarım
|1.460
|1.484
|4,60
|
|Çeyrek
|732
|744
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,05
|
Seans Raporu
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