***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
01.09.2020 13:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,45
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Ağustos 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK%)
TAKİP HATASI(%)
ZPX30
1,11 0,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872612
BIST
15:291.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,32
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:297,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:298,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:29470,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,54
|Açılış
|: 470,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:29
|YKSLN
|15,54
|52.116.841
|% 9,98
|
|SEKUR
|8,71
|8.193.588
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|642.514
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,18
|35.659.986
|% 9,95
|
|MEGAP
|5,09
|1.524.502
|% 9,94
|
|ANELE
|5,43
|9.400.759
|% -7,97
|
|DOKTA
|29,40
|21.182.246
|% -7,55
|
|BRKO
|0,43
|832.475
|% -6,52
|
|RALYH
|6,26
|12.868.771
|% -6,29
|
|OZRDN
|2,76
|497.947
|% -6,12
|
|ULUUN
|10,94
|304.505.608
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,73
|297.242.495
|% -1,70
|
|ODAS
|2,53
|136.067.767
|% -3,80
|
|KOZAL
|77,25
|125.877.205
|% -0,58
|
|RYGYO
|4,66
|124.930.260
|% 3,79
|
|EKGYO
|1,73
|297.242.495
|% -1,70
|
|IHLGM
|1,43
|118.016.129
|% 0,70
|
|ODAS
|2,53
|136.067.767
|% -3,80
|
|CEMAS
|1,47
|65.046.227
|% -2,00
|
|ADESE
|1,93
|67.421.034
|% 0,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3456
|7,3502
|% 0,06
|
|Euro
|8,8048
|8,8129
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,8803
|9,9298
|% 0,91
|
|Frank
|8,0777
|8,1264
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9563
|1,9662
|% 0,17
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|20,88
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.183
|31,54
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|15,25
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|28,72
|28,76
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|
Seans Raporu
15:29
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15:42NIBAS
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 705 adet işlem
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15:41XU100
Endeks 1, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 9, 014.00 milyon TL de
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15:41RALYH
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 017 adet işlem
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15:40ODAS
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 823, 266 adet işlem
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15:39RALYH
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 889 adet işlem