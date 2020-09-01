***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
01.09.2020 13:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,45
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Ağustos 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK%)
TAKİP HATASI(%)
ZTM15
-0,06 0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872617
BIST
15:031.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:037,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:038,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:03470,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,94
|Açılış
|: 470,77
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DOGUB
|4,73
|35.699.025
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.635.396
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.879.841
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.178.937
|% -7,80
|
|FENER
|27,84
|498.338.216
|% 8,58
|
|ASELS
|16,48
|474.982.996
|% 1,48
|
|GARAN
|6,77
|443.585.554
|% 0,15
|
|ICBCT
|8,28
|425.194.416
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,99
|371.337.481
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,75
|278.072.544
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|371.337.481
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|311.592.708
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|354.760.062
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|198.824.167
|% -2,59
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3551
|7,3616
|% 0,21
|
|Euro
|8,8163
|8,8202
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,8816
|9,9311
|% 0,92
|
|Frank
|8,0826
|8,1313
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9556
|1,9654
|% 0,13
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,46
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,83
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|