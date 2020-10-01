***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
01.10.2020 17:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,45
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Eylül 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK%)
TAKİP HATASI(%)
Z30EA
-0,02 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877791
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,07
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,31
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7339
|7,7396
|% 0,24
|
|Euro
|9,0908
|9,1024
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,9437
|9,9936
|% 0,18
|
|Frank
|8,3893
|8,4399
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0568
|2,0671
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|24,47
|
|Altın Gr.
|475
|475
|8,08
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|-2,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051