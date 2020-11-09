***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
09.11.2020 12:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,45
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Nisan 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK%)
TAKİP HATASI(%)
ZPX30
-0,04 0,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887074
BIST
14:001.224
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 31,99
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
14:008,0184
En Yüksek
|Değişim
|: -5,88%
|| -0,5009
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
14:009,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -5,79%
|| -0,5868
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
14:00508,25
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -26,57
|Açılış
|: 507,53
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
505,25
BIST En Aktif Hisseler14:00
|MARTI
|2,64
|16.834.779
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.873.450
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|702.022
|% 10,00
|
|BMELK
|13,42
|2.576.859
|% 10,00
|
|MEGAP
|14,75
|6.413.786
|% 9,99
|
|SKBNK
|1,51
|257.733.830
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|FORMT
|5,01
|2.598.492
|% -7,90
|
|SANFM
|13,99
|2.887.536
|% -5,66
|
|BURVA
|72,20
|3.791.462
|% -5,44
|
|GARAN
|7,39
|2.573.844.610
|% 5,87
|
|PETKM
|4,37
|712.490.213
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,29
|711.690.732
|% 5,38
|
|YKBNK
|2,43
|547.893.798
|% 4,29
|
|ODAS
|3,67
|480.715.162
|% 1,94
|
|GARAN
|7,39
|2.573.844.610
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,43
|547.893.798
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|257.733.830
|% -16,11
|
|PETKM
|4,37
|712.490.213
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,29
|711.690.732
|% 5,38
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0123
|8,0184
|% -5,88
|
|Euro
|9,5226
|9,5396
|% -5,79
|
|Sterlin
|10,5767
|10,6297
|% -5,32
|
|Frank
|8,9332
|8,9870
|% -5,24
|
|Riyal
|2,1451
|2,1559
|% -5,28
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|6,15
|
|Altın Gr.
|507
|508
|-27,30
|
|Cumhuriyet
|3.389
|3.440
|-172,00
|
|Tam
|3.356
|3.442
|-188,88
|
|Yarım
|1.622
|1.665
|-91,36
|
|Çeyrek
|813
|833
|-45,69
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,31
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|1,00
|