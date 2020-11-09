***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
09.11.2020 12:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası )
Türkçe
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası
%1,45
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri
Önemli ölçüde takip farkı/hatası gerçekleşmemiştir.
Açıklamalar
Haziran 2020 için Takip Farkı ve Takip Hatası
TAKİP FARKI (AYLIK%)
TAKİP HATASI(%)
ZPX30
-0,02 0,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887076
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1177
En Yüksek
|Değişim
|: -4,71%
|| -0,4016
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6073
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -0,5191
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -9,17%
|| -49,05
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
484,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|SISE
|6,76
|1.152.610.510
|% 2,42
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% -0,83
|
|TSKB
|2,17
|591.832.369
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1062
|8,1177
|% -4,71
|
|Euro
|9,5873
|9,6073
|% -5,13
|
|Sterlin
|10,6476
|10,7010
|% -4,69
|
|Frank
|8,8775
|8,9310
|% -5,83
|
|Riyal
|2,1615
|2,1723
|% -4,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-94,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-48,97
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-1,61
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,74
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|3,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
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17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
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17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
-
17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem