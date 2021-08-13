BIST En Aktif Hisseler16:48
|VKING
|7,60
|4.391.518
|% 9,99
|IZFAS
|6,20
|5.638.159
|% 9,93
|PENTA
|65,35
|37.042.734
|% 9,92
|DARDL
|2,56
|9.145.403
|% 9,87
|MEDTR
|36,84
|76.469.079
|% 9,84
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5400
|8,5509
|% 0,12
|Euro
|10,0601
|10,0691
|% 0,06
|Sterlin
|11,8001
|11,8593
|% 0,35
|Frank
|9,2653
|9,3212
|% 0,58
|Riyal
|2,2735
|2,2849
|% 0,13
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|14,95
|Altın Gr.
|485
|485
|3,40
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|15,00
|Tam
|3.206
|3.287
|16,02
|Yarım
|1.549
|1.590
|7,75
|Çeyrek
|777
|795
|3,87
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|0,32
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|-0,14
Seans Raporu 16:48
- 17:04KTSKR Yüzde 4.29 oranında artışla 42.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 213 adet işlem
- 17:02 Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, VKING, DARDL, PENTA, SKTAS, DENGE, IZFAS, GSDDE
- 17:02 GSDDE, AKSA, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:02 MARKA, IDGYO, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:02 Bu seansda işlem gören 216 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem