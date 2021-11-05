***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/11/2021Karar Sayısı2021-34-67Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUKURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NAANKARA05.11.2021KONU: 30.09.2021 tarihli Mali Tablolarımız ve Faaliyet Raporumuz Hakkında Sorumluluk Beyanımız.Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II, N14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin ikinci bölümünün 9'uncu maddesi gereğince finansal raporlarda sorumluluk hakkında beyana) 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 dönemine ait faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.G. Yaman AKGÜN Hasan ÖZTAŞYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanıve Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975099BIST