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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.11.2021 12:18
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2021
Karar Sayısı
2021-34-67
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                       SERMAYE PİYASASI KURULU
                KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
                                                    ANKARA
 
 
                                                                                                                                             05.11.2021
 
            KONU: 30.09.2021 tarihli Mali Tablolarımız ve Faaliyet Raporumuz Hakkında Sorumluluk Beyanımız. 
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II, N14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin ikinci bölümünün 9'uncu maddesi gereğince finansal raporlarda sorumluluk hakkında beyan  
a)      01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 dönemine ait faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b)     Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c)      Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 
                                                                             Saygılarımızla,
                                                                 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 
 
                                           G. Yaman AKGÜN                             Hasan ÖZTAŞ                                                 
                                        Yönetim Kurulu Üyesi                          Yönetim Kurulu Başkanı
                                             ve Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975099


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Yarım 1.783 1.829 -4,51  
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