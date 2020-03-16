***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
16.03.2020 13:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono
İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek ‘A (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A+ (Trk)'ye yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin
görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829261
BIST
14:0088.917
En Yüksek
|Değişim
|: -7,00%
|| -6.688,21
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.809
14:006,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0591
|Açılış
|: 6,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:007,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1059
|Açılış
|: 7,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:00303,86
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -7,53
|Açılış
|: 303,86
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
303,29
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,98
|64.095.815
|% 9,16
|
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,12
|9.358.764
|% 5,66
|
|VKING
|3,74
|6.079.790
|% 4,76
|
|YAPRK
|6,26
|279.694
|% 3,13
|
|KOZAL
|54,90
|38.641.310
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|842.096
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.110.534
|% -10,00
|
|EKIZ
|0,81
|19.123
|% -10,00
|
|IZFAS
|1,53
|125.402
|% -10,00
|
|ASELS
|23,30
|394.214.166
|% -8,48
|
|THYAO
|8,43
|324.258.522
|% -7,77
|
|GARAN
|8,32
|302.035.382
|% -7,66
|
|ECILC
|3,81
|177.173.658
|% -6,16
|
|YKBNK
|2,09
|108.851.722
|% -5,43
|
|ODAS
|1,26
|84.277.306
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,87
|53.488.072
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,09
|108.851.722
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,13
|57.336.668
|% -5,83
|
|KRDMD
|1,93
|88.046.320
|% -6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8254
|7,8646
|% 1,00
|
|Frank
|6,7312
|6,7717
|% 1,58
|
|Riyal
|1,6967
|1,7053
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-56,25
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|-3,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,41
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,65
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|12,69
|12,74
|-2,01
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|-0,33
|
|B. Petrol
|30,99
|30,99
|-2,86
|