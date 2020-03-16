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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

16.03.2020 13:09
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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono
İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek ‘A (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A+ (Trk)'ye yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin 
görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829263


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Sterlin 7,7947 7,8338 % 0,61  
Frank 6,7348 6,7754 % 1,64  
Riyal 1,6927 1,7012 % 0,69  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.522 -8,59  
Altın Gr. 313 313 1,47  
Cumhuriyet 2.097 2.129 17,00  
Tam 2.085 2.138 14,94  
Yarım 1.008 1.034 7,23  
Çeyrek 505 517 3,62  
Gümüş.Ons 13,17 13,22 -1,53  
Gümüş Gr. 2,71 2,72 -0,28  
B. Petrol 31,24 31,24 -2,61  
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