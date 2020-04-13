***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
13.04.2020 17:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından TZV fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla BBB+(Trk) ve A-2(Trk) olarak, not görünümleri de sırasıyla "Durağan" ve "Negatif" olarak belirlenmiştir. Karsan Otomotiv'in Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından belirlenmiş olan daha önceki uzun vadeli ve kısa vadeli ulusal notları ise sırasıyla KR BBB+ ve KR A-3, görünümleri ise sırasıyla "Olumlu" ve "Durağan" olarak açıklanmıştı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837560
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
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97.312
En Düşük
95.019
18:056,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1073
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 12,34
|Açılış
|: 375,89
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4836
|8,5261
|% 2,02
|
|Frank
|7,0001
|7,0422
|% 1,36
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|35,21
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,58
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.464
|84,30
|
|Tam
|2.471
|2.536
|90,50
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|42,20
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,30
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,06
|
|B. Petrol
|31,85
|31,85
|0,37
|