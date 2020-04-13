***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından TZV fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla BBB+(Trk) ve A-2(Trk) olarak, not görünümleri de sırasıyla "Durağan" ve "Negatif" olarak belirlenmiştir. Karsan Otomotiv'in Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından belirlenmiş olan daha önceki uzun vadeli ve kısa vadeli ulusal notları ise sırasıyla KR BBB+ ve KR A-3, görünümleri ise sırasıyla "Olumlu" ve "Durağan" olarak açıklanmıştı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837560BIST