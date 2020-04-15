***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating Deva Holding A.Ş.'nin, konsolide yapısını ve mevcut/planlanan tahvil ihraçlarının nakit akımları'nı gözden geçirerek, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir olarak değerlendirmiş,Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı sırasıyla ‘AA-(Trk)' ve ‘A-1+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838338BIST