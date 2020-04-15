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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

15.04.2020 14:44
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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating Deva Holding A.Ş.'nin, konsolide yapısını ve mevcut/planlanan tahvil ihraçlarının nakit akımları'nı gözden geçirerek, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir olarak değerlendirmiş,
 Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı sırasıyla ‘AA-(Trk)' ve ‘A-1+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838338


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